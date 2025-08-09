とうとうこれで完全消滅や……。かつて高校球界を席巻した「PL学園」野球部のOBは呟いた。7月末のことである。手にした大手紙の大阪地方版に載っていたのは「0対22」で5回コールド負けした母校の名だった。＊＊＊【貴重写真】優勝を決めて抱き合う「清原和博と桑田真澄」PL学園の栄光時代たった一人の硬式野球部員PL学園といえば甲子園で春夏計7回の優勝。桑田真澄、清原和博の「KKコンビ」をはじめ80人超のプロ選手が輩出