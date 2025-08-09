巨人・又木鉄平投手（２６）がプロ初勝利を目指し、９日のＤｅＮＡ戦（横浜）で今季初登板初先発する。８日は敵地で最終調整。グリフィンの登録抹消を受けて昇格をつかんだ２年目左腕。６日のヤクルト戦（東京Ｄ）では同期入団の森田が初勝利を挙げ「せっかくなのでチャンスをものにするのと、先輩の森田さんがいい流れをつくってくれた。乗っていけるようにやるだけだなと思います」と力を込めた。ルーキーイヤーは３先発で０