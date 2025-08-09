Ｊ２北海道コンサドーレ札幌ＭＦ原康介（２０）が、今度は得点を白星につなげる。札幌はアウェー・長崎戦（９日）を控えた８日、宮の沢で非公開練習。２試合連続で左ウィングバックでの先発が濃厚な原は、４月にホームで対戦した際、１―２の後半４８分に得点を挙げ、引き分けに持ち込んだ。勝ち点５差でプレーオフ圏の６位にいる相手との再戦へ「昇格争いに食い込むためには勝ち点３が必要。今回はチームが勝てるように貢献でき