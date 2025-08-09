元日本テレビアナウンサーで現在はフリーの笹崎里菜アナが８日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に生出演。共演者からいじり倒された。冒頭からアシスタントのミッツ・マングローブは「ミセス中丸」と昨年１月に結婚した元「ＫＡＴ−ＴＵＮ」中丸雄一の名前を出され番組がスタート。続けて「ミセス感もだいぶ落ち着いてよかったですね」と振られると「はい。独り立ちして頑張りたいと思います」と