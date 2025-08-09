本日8月9日（土）よる9時に第5話を放送 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」。第5話は、ついに武装集団“妖”のリーダー“般若”が面を脱ぎ、その正体が判明！報道番組NEWS FACTのディレクター日出哲磨（亀田佳明）の闇を暴く！次なるターゲット、“妖”にとらわれた日出は、釘が入ったパイバズーカをセットされ噴射まで残り90分。日出の闇を暴くため捜査指揮本部内で現東京都知事・大