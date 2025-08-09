9月に続編の放送が決定した日本テレビ系「放課後カルテ2025秋」。主人公の小児科医・牧野を演じる松下洸平のクランクインコメントが到着しました。クランクインの場となったのは、牧野が勤める病院の小児科にやってきたある少女に向き合うシーン。クランクインを迎え松下は「最初は少し不安もあったのですが、数シーン撮って完全に戻すことができました。もう『完全牧野』です！」と手ごたえを感じた様子で笑顔を見せました。＜松