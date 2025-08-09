「本を読んでこんなに泣いたことがないぐらい泣きながら読んだ」「やさしい言葉の数々。激務に忙殺され、荒んだ気持ちが楽になり、感謝しています」年齢や性別を問わず、このような共感・絶賛の声が寄せられているのが、『大丈夫じゃないのに大丈夫なふりをした』（クルベウ著、藤田麗子訳）だ。多くの読者の心に響いている背景には、「しんどさを抱えながらも、平気なふりをしてしまう」経験が、多くの人に共通しているという現実