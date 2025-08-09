近年、私立小学校の受験者数が増えている。共働き家庭でも参入する人が増えた背景には、3つの社会的背景があるだろう。今回は、中学受験との比較や、インターナショナルスクールの受験にも触れつつ実態を解説する。「10年、20年先の社会の変化」を見据えた子どもの教育ついて、幼児から高校生まで教える人気学習塾「VAMOS」の富永雄輔代表が解説する連載第18回。（進学塾VAMOS代表富永雄輔、構成／ライター奥田由意）もはや私