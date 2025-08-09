ドル円は１４７円台で上下動全体的には静かな動きに終始＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１４７円台での推移となった。本日の為替市場は静かな動きに終始しており、ドル円も１４７円台での上下動に終始。 トランプ大統領が、退任を表明しているクーグラーＦＲＢ理事の後任にミランＣＥＡ委員長を来年１月末までの暫定理事に指名。為替市場はドル安で反応していたが、上院が９月まで休会して