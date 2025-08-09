「中日２−３広島」（８日、バンテリンドーム）広島が延長の末に中日に競り勝ち、４位に再浮上した。前川が２安打２打点の活躍。先発の高は７回無失点と好投し、栗林が１０セーブ目を挙げた。新井監督は高について「ナイスピッチングだった。マウンド上で打者に向かって行く強さを感じますね」と称賛していた。新井監督との一問一答は以下の通り。◇◇−最後は相手にプレッシャーをかけて決勝点。「そうね。サク（