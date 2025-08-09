NY原油先物9月限（WTI）（終値） 1バレル＝63.88（0.000.00%） ウクライナ停戦期待が相場を圧迫した一方、停戦合意に向けた不透明感が相場を支え、売り買いが交錯した。早ければ来週にもロシアのプーチン大統領とトランプ米大統領の首脳会談が実現する見通しで、ロシア側の発表によると来週の会談開催を目指して、開催場所など具体的な調整が行われている反面、米国が欧州連合（ＥＵ）やロシアが納得する停戦条件を