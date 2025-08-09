NY金先物12 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝3491.30（+37.60+1.09%） 金１２月限は続伸。米国土安全保障省の税関・国境取締局（ＣＢＰ）が１キログラム、１００トロイオンス（３１１０グラム）の金地金が上乗せ関税の適用対象に含まれると判断したと伝わったことが一時相場を押し上げ、中心限月として過去最高値を更新。ただ、トランプ米政権が金地金の輸入には関税を課さない新たな方針を発表する意向であるとブルӦ