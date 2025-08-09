超一流スポーツ選手に共通する「思考法」を学び、ビジネスに活かすための1冊『超☆アスリート思考』が発売された。この記事では、同書にも登場する、オリンピック柔道史上初の3連覇を成し遂げた野村忠宏さんに、過酷な練習を「やり抜く力」の根源にある「子ども時代の貴重な経験」について語っていただいた。（インタビュー／金沢景敏構成／前田浩弥）――野村さんは、柔道家として結果を追い求め続ける競技生活を送る中で、「子