「有力馬次走報」（８日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆皐月賞馬でダービー６着のミュージアムマイル（牡３歳、栗東・高柳大）がセントライト記念（９月１５日・中山、芝２２００メートル）で始動し、天皇賞・秋（１１月２日・東京、芝２０００メートル）を目指す。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表。