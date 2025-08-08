【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■青春の葛藤や悩み、“生きていく”という強い衝動を、走り続ける少年少女で表現！ Tani Yuukiが新曲「万有引力」を8月8日にデジタルリリース、MVも公開した。 「万有引力」は、NHK『みんなのうた』8～9月の放送曲として「人生とは何か」をテーマに書き下ろした楽曲で、8月1日からオンエアがスタートしている。 「人はなぜ生きていくのか？なぜこの“生”