リハビリ組で調整しているソフトバンクの柳田、今宮、栗原が8日にタマスタ筑後でライブBP（実戦形式の打撃練習）を行った。育成ドラフト13位新人の右腕・塩士を相手に2打席ずつ立ち、柳田は空振り三振と左飛、今宮は2四球、栗原は右飛と右越えの長打だった。右脇腹を痛めていた栗原は「ずっと痛みがあるままバッティングやノックをしていたが、うまく抜けた」と1週間ほど前に痛みがなくなったことを明かした。左脇腹痛で離脱