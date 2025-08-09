第107回全国高校野球選手権大会（甲子園）は9日、第5日を迎え、1回戦4試合が行われる。▽第1試合（8・00）弘前学院聖愛（青森）―西日本短大付（福岡）弘前学院聖愛は1、2、3番の打率が3割超え。西日本短大付は中野と原の左右の「ダブルエース」で挑む。▽第2試合（10・30）明秀学園日立（茨城）―聖隷クリストファー（静岡）明秀学園日立は遊撃と投手をこなす中岡が中心。聖隷クリストファーは2年生エース左腕・高部の