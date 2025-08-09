2025年8月8日、独国際放送局ドイチェ・ヴェレの中国語版サイトは、中国の7月の輸出額が予測を上回る増加を見せたとし、その要因について分析する記事を掲載した。記事は、中国税関総署が7日に発表したデータで、中国の7月の米ドル建て輸出額が前年同期比7．2％増となり、英ロイターが予測していた5．4％増を上回ったと紹介。その要因について、米中間の関税合戦が「休戦」したことで、製造業者が新たな厳しい関税が課される前に東