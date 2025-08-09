8月8日の『羽鳥慎一モーニングショー』（テレビ朝日系）に、あるイケメン俳優が生出演。現在開催中の「FIBAアジアカップ」について、“熱血解説”を披露し、話題となっている。そのイケメン俳優とは満島真之介（36）だ。FIBAアジアカップはその名の通り、バスケットボールのアジアNo.1を決める大会。日本代表にとってはW杯、オリンピックに次ぐ重要な国際大会だ。今回のアジアカップは2028年ロス五輪への第1歩ということで、応援す