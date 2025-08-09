9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比470円高の4万2290円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万1820.48円に対しては469.52円高。出来高は9677枚だった。 TOPIX先物期近は3049ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIX現物終値比24.79ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 42290+4709677 日経225mi