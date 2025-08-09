宮内庁は、10月24〜26日に皇居・東御苑で開催する秋季雅楽演奏会の鑑賞希望者を募集している。はがきかインターネットで申し込み、締め切りは8月15日。参加無料で、応募多数の場合は抽選となる。宮内庁楽部による日本古来の舞楽を楽しむことができる。開演はいずれの日も午前10時半と午後2時半からの2回で、定員は各回300人。楽部の雅楽は国の重要無形文化財に指定され、国連教育科学文化機関（ユネスコ）の無形文化遺産に登録