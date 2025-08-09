９８、９９年の有馬記念連覇、９９年宝塚記念を制すなどＧ１・４勝を挙げたグラスワンダーが８日に死んだことが分かった。ビッグレッドファームがホームページで発表した。３０歳だった。７日夕方から容体が悪くなり、８日夕方にこの世を去った。高齢に伴う体力の低下から多臓器不全を発症したものと診断されている。９７年デビュー。無傷４連勝で朝日杯３歳Ｓ（現・朝日杯ＦＳ）を勝利し、Ｇ１初制覇。栗毛の怪物と騒がれた。