ＪＲ南武線（資料写真）ワンマン運転を今春開始したＪＲ南武線で、朝の通勤時間帯の遅れが拡大したことが、ＪＲ東日本横浜支社の調査で８日明らかになった。導入したドア開閉システムの動作が遅く、各駅で従来より数秒ずつ余計にかかり、全線で１０分以上の遅延を生じる例が増えた。今秋以降、車両の改修などの対策を進める。南武線は３月１５日のダイヤ改正で車掌乗務を廃止し、運転士が運転のほかドアの開閉を担う。労