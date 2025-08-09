¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥ÊÊ¿°æÍý±û¡Ê42¡Ë¤¬8Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê2¿Í¤È¤Î¥é¥ó¥ÁÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Ê¿°æ¤Ï¡ÖÊþ¤Á¤ã¤ó¤µ¤Ã¤Á¤ã¤ó¤È¥é¥ó¥Á¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÇB3¿·³ã¤Î¸Þ½½Íò·½¡Ê45¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢Æ±¤¸¤¯¸µ¥Õ¥¸¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥ÊËÜÅÄÊþ»Ò¡Ê41¡Ë¤È¡¢¸µ¥ä¥¯¥ë¥ÈÀÄÌÚÀë¿Æ»á¡Ê43¡á¸½GMÆÃÊÌÊäº´¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤ÎÀÄÌÚº´ÃÎ¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤È¤Î¥é¥ó¥Á¤òÊó¹ð¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ã¤ÆÀÎ¤ÎÏÃ¤È