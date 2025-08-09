TBS近藤夏子アナウンサー（29）が8日までにインスタグラムを更新。幼少期のエピソードを明かした。4日に29歳の誕生日を迎えた近藤アナは、「母が毎年、誕生日に話してくれること。それは、私が自分の誕生日に母へ宛てた手紙です」とつづり「ままはかこを27さいのときにうみました。おめでとうございます」と手紙の内容を写真とともに紹介。「どの目線でのおめでとうなのかわかりませんが」としつつ「もう25年以上前の手紙を今でも