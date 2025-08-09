◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦花巻東４―１智弁和歌山（８日・甲子園）智弁和歌山は、エース・渡辺颯人（３年）が５回３失点と花巻東（岩手）に攻略されるなど、夏は出場３大会連続で初戦敗退となった。優勝候補が初戦で散った。３点を追う９回２死満塁、智弁和歌山の奥雄大が空振り三振に倒れると、一塁側アルプス席はため息に包まれた。エース右腕・渡辺颯人は５回５安打３失点。「３年間の思いが浮