グラビアアイドルの三田悠貴（27）が8日、自身のインスタグラムを更新。ランジェリー姿を披露した。三田は「オフショットお風呂のシーンっていいよね」とコメントし、和室でのオフショットを公開。三田はオレンジ色のランジェリーを着用するなど、グラマラスボディーをあらわにしている。この姿にフォロワーからは「可愛い＆圧倒的なパイ」「ドキっとする」「攻めてますね」「たくさん夢がつまってる」などのコメントが寄せられ