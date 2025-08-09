タレント熊田曜子（43）が8日、インスタグラムを更新。京セラドーム大阪であった「カンサイコレクション2025A／W」出演後の親子ショットを披露した。熊田は「お仕事を終えて会場の客席で長女やお友達家族と合流」と書き出し「SS席のチケットを買ってたからめっちゃ前で楽しめたよ客席からの景色はこんな感じなんだね」と客席から撮影した動画とともに感想を記述。「WADADAも聴けたしファイナルステージも見られたし最高だった