働き方の価値観が多様化する今、一概に収入の多寡だけが幸せの尺度ではなくなっている。投稿を寄せた神奈川県の40代男性（経理）は年収500万円だというが、その生活に満足している様子だ。「住宅にかかる費用が全て妻持ちで、生活費（食費、水道光熱費等）だけなのでそれほど困ってはないです」男性は「もちろん多いに越した事はないが」と前置きしつつも、現状の働き方に価値を見出しているようだ。「収入が増える＝業務が増え責