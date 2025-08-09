◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦東洋大姫路５―３済美（８日・甲子園）東洋大姫路（兵庫）が５―３で済美（愛媛）を破り、１４年ぶり夏の甲子園１勝を挙げた。昨冬の交通事故など度重なるけがから復帰した高田瑠心一塁手（３年）が自身初の聖地で同点の７回、好守で相手の勝ち越し打を阻止。勝利を呼び込んだ。ようやくたどりついた大舞台で躍動した。３―３の７回２死二塁のピンチ。東洋大姫路の一塁手