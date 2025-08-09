「一生友達付き合いできると思っていました」――。どれほど固い絆でも、ヒビが入れば崩壊するのは一瞬のようだ。投稿を寄せた60代女性は、中学2年からの付き合いだという「なかよし3人組」の一人と絶縁した経緯を明かした。「半世紀近くの付き合いでもほとんど喧嘩もなく、3人での旅行は数えきれないくらい」数々の思い出を共有してきた女性たち。しかしその関係に不和が生じたのは「洋服の貸し借り」が原因だった。（文：湊真智