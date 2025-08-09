◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日▽１回戦東洋大姫路５―３済美（８日・甲子園）東洋大姫路（兵庫）が５―３で済美（愛媛）を破り、１４年ぶり夏の甲子園１勝を挙げた。甲子園で元阪神・桧山進次郎の応援歌が響く中、“ヒヤマ”が躍動した。初回２死二塁、東洋大姫路の４番・白鳥翔哉真（ひやま）が右前へ先制適時打。「内側の変化球をしっかり腕をたたんで対応できた」と口火を切った。３―３で迎えた７回１死