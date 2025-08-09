◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神１―３ヤクルト＝延長１２回＝（８日・京セラドーム大阪）佐藤輝の３０号ソロは今季の成長を象徴する完璧なスイングだった。高梨の３―１からのフォークに対して、右膝をほんの少し曲げて、体が前に突っ込むことなく振り抜いた。昨季より、右の下半身の使い方がうまくなり、右サイドの軸がぶれなくなった。佐藤輝も私もそうだが、右投げ左打ちの打者は軸が２つある。代表的なのがイチロー。右足への