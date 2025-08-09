来年２月６日開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪まで半年を切った。スピードスケート女子のエース・高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝がこのほど、スポーツ報知の単独インタビューに応じた。２２年北京五輪は５種目に挑み１０００メートル金を含むメダル４個を獲得したが、出場すれば４度目となるミラノは世界記録を持つ１５００メートルに照準を合わせる。得意種目での悲願の頂点への決意を語った。（取材・構成＝林直