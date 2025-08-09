篠塚利夫、元木大介、岡島秀樹。どの選手も巨人で実績を残しており、知らない人はいないだろう。３人に共通しているのは、入団時に「３７」を背負ったこと。銚子商（千葉）出身の篠塚は７５年のドラフト１位、上宮（大阪）の元木は９０年の１位、東山（京都）の岡島は９３年の３位と大きな期待をかけられて「３７」をつけたが、３人とも入団１年目には１軍出場を果たしていない。後に「安打製造機」と称された篠塚は「３７」