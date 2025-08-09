Ｊ１清水エスパルスは８日、アウェー・広島戦（１０日、Ｅピース）に向け、三保で一部非公開調整した。６日に行われた同カード、同会場の天皇杯は０―３の完敗。ＤＦ住吉ジェラニレショーン（２７）が古巣へのリベンジを誓った。プロとしてやられたままでは終われない。「（天皇杯はボールの）奪われ方が悪く、相手のストロングのカウンターにつながった。失点シーンはパスミスがほとんどで、（この日は）ポジショニングを意識