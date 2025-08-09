巨人１２―２ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝８日）――巨人は今季最多の１８安打で大勝。一回、キャベッジとリチャードの適時打で３点を先取。四回に佐々木の２点三塁打などで加点。ＤｅＮＡは攻守に精彩を欠いた。◇１か月ほど前のこと。巨人の亀井打撃コーチは、打撃が伸び悩む佐々木に問いかけたそうだ。「なんで、今は脇を開いてんの？」。その助言で佐々木はフォーム修正に着手した。すると、６月までは１割を下回った打率が７月