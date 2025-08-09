選挙直後の「石破総理退陣へ」の「号外」に始まって、激しさを増す「石破おろし」。その裏側を、記者会見で「涙を流した」総理最側近の村上誠一郎総務大臣が、熱く語ります。ぜひご覧ください。（聞き手：TBSテレビ政治担当解説委員石塚博久）【写真を見る】総裁選前倒し「コップの中の争いしてる暇ない」【国会トークフロントライン】「涙と汗の会見」のワケ、石破総理をずっと横で見ていてーー参院選直後の7月22日閣議後会見で