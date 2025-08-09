きのうは鹿児島県で記録的な大雨となりましたが、きょうは昼頃にかけて激しい雨が降るおそれがあります。午後は小康状態となりますが、引き続き土砂災害には厳重な警戒が必要です。一方、大雨をもたらした前線があすにかけて北上し、きょうは西日本で次第に本降りの雨の範囲が広がります。きょう午後からあすにかけては、九州北部や中国地方で大雨のおそれがあり、土砂災害や道路の冠水などに注意、警戒が必要です。関東は晴れます