「寒河江商店」の妊産婦向けジェラートジェラート専門店を運営する山形市の「寒河江商店」代表石田真澄さん（43）が妊娠中や産後に適した商品を開発した。妊産婦が必要な栄養素を補うことができ、つわりの症状があっても食べやすい香りや味が特徴。看護師として働いた経験もあり「自分のことがおろそかになる時期だが、お母さん自身のことも大切にしてほしい」という思いを込めた。新商品を考えていた時に思い出したのは妊娠中