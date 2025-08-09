大手ゼネコンの大成建設は、海洋土木工事に強みを持つ東洋建設を買収すると発表しました。大成建設は、お台場のレインボーブリッジの一部を手がけるなど海洋土木工事を得意とする東洋建設をおよそ1600億円で買収すると発表しました。洋上風力発電など海上建設の分野を強化したい考えです。ゼネコン業界では、資材費や人件費の高騰などで経営環境が厳しくなるなか、前田建設工業の親会社が三井住友建設を買収するなど再編の動きが活