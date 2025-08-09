イスラエル政府は、パレスチナ自治区ガザの最大都市・ガザ市を制圧する計画を承認しました。これに対し、ドイツがイスラエルへの武器輸出の停止を表明しました。イスラエル首相府によりますと、治安閣議で8日、ネタニヤフ首相が提案した最大都市・ガザ市の制圧計画が承認されました。戦争終結のため、ハマスの武装解除やイスラエルによるガザの治安管理など、5つの原則を承認したとしています。これに対し、ドイツのメルツ首相は「