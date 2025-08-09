アメリカのトランプ大統領とロシアのプーチン大統領の首脳会談が「来週の終わり」に暫定的に予定されたと報道されました。アメリカのNBCテレビは8日、ホワイトハウス高官の話として、ウクライナ停戦をめぐるトランプ大統領とロシアのプーチン大統領の会談が「来週の終わり」に暫定的に予定されたと伝えました。会談場所として、UAE＝アラブ首長国連邦、ハンガリー、スイス、イタリアが候補に挙がっているとしています。ただ、状況