夏の甲子園では暑さ対策を進めているが…(C)Getty Images熱中症のリスクは、なかなか軽減されません。甲子園球場で開催されている第107回全国高等学校野球選手権大会は今年から、暑さ対策をさらに推し進めています。最も高温となる時間帯を避ける「朝夕2部制」は6日間へと拡大していますが、8月6日の「午前の部」第1試合、第2試合ではともに担架が出動するなど、足をつって試合が止まるシーンが見られました。【画像・高校生編