DH制の導入でセ・リーグの野球も大きく変わりそうだ(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext歴史の重い扉が開きました。セ・リーグが8月4日、理事会を開き、2027年からDH制を導入することを発表しました。MLBや東京6大学野球でも採用が決まる中、最後の最後まで頑なに導入を拒んでいましたが、これで「大人の野球」は全てDH制となった形です。【動画】この圧巻のパワー！岡本和真がバウアーから2打席連続弾を放ったシーン採用が202