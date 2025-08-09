豪快なフォームで力強いボールを投げ込むウリアス。そんな左腕の去就が話題を呼んでいる(C)Getty Images世界の頂点を知る怪腕は、日本に活躍の場を求めるのか。各国リーグのペナントレースが活況を呈する中、助っ人事情に関する興味深いニュースが飛んだ。【動画】変幻自在の投球！ ウリアスの圧巻奪三振シーンをチェック現地時間8月1日、全米野球記者協会のメンバーで、ベネズエラの著名ジャーナリストであるフアン・ベネ氏は