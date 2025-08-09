◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日▽１回戦聖隷クリストファー―明秀学園日立（９日・甲子園）初出場初勝利を狙う聖隷クリストファー（静岡）は、第５日（９日）の第２試合で、明秀学園日立（茨城）との初戦に臨む。最速１４７キロを誇る２年生左腕・高部陸は８日に非公開で調整後、オンライン取材に応じた。エースが目指すのは幼少期から磨き上げた「しっぺ投法」での無失点投球。県勢の投手が夏の甲子園で完封すれ