女優の石田ひかりが、猛暑対策に購入した「空調服」を披露した。石田は９日までに自身のインスタグラムを更新。「今年は暑くなったのがびっくりするほど早くて、エアコンが消せない日が始まった頃なんとなく『電気代の節約になるかも』と閃（ひらめ）いて『空調服』をなんとなくポチりました」と記し、水色のジャンパースタイルの空調服を着た写真をアップ。「膨らむし、まあおしゃれではないし、現場感も否めませんがそ