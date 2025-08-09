【ニューヨーク＝小林泰裕】８日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比２０６・９７ドル高の４万４１７５・６１ドルだった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測が強まり、２営業日ぶりに値上がりした。トランプ米大統領は７日、ＦＲＢの理事に、自身の経済ブレーンである大統領経済諮問委員会（ＣＥＡ）のスティーブン・ミラン委員長を指名すると発表した。ＦＲＢが米景気の下支えのため、