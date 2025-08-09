◇セ・リーグ中日2―3広島（2025年8月8日バンテリンD）中日はバッテリーミスが響いて痛い星を落とした。敗色濃厚の9回に細川が起死回生の11号同点2ラン。試合を振り出しに戻したものの、延長11回1死三塁からマルテが暴投を犯し、決勝点を献上した。「小さなミスというか、不安要素が出ちゃったかな、という感じだね」と振り返る井上監督の声にも力がない。広島と入れ替わり、5位転落。エース・高橋宏を立てる、きょう9日